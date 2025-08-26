Venus FIL (VFIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04433847 $ 0.04433847 $ 0.04433847 24 שעות נמוך $ 0.04768706 $ 0.04768706 $ 0.04768706 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04433847$ 0.04433847 $ 0.04433847 גבוה 24 שעות $ 0.04768706$ 0.04768706 $ 0.04768706 שיא כל הזמנים $ 4.71$ 4.71 $ 4.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04107652$ 0.04107652 $ 0.04107652 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.30% שינוי מחיר (1D) -1.47% שינוי מחיר (7D) -7.33% שינוי מחיר (7D) -7.33%

Venus FIL (VFIL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04699823. במהלך 24 השעות האחרונות, VFIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04433847 לבין שיא של $ 0.04768706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VFILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04107652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VFIL השתנה ב -1.30% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus FIL (VFIL) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 31,121,739.139163 31,121,739.139163 31,121,739.139163

שווי השוק הנוכחי של Venus FIL הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VFIL הוא 0.00, עם היצע כולל של 31121739.139163. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.