Venus ETH (VETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 90.47 גבוה 24 שעות $ 97.55 שיא כל הזמנים $ 103.34 המחיר הנמוך ביותר $ 18.16 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -3.86% שינוי מחיר (7D) +2.64%

Venus ETH (VETH) המחיר בזמן אמת של הוא $92.13. במהלך 24 השעות האחרונות, VETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 90.47 לבין שיא של $ 97.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 18.16.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETH השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus ETH (VETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 188.07M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 2,039,228.71935979

שווי השוק הנוכחי של Venus ETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.94. ההיצע במחזור של VETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 2039228.71935979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 188.07M.