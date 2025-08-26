עוד על VETH

Venus ETH סֵמֶל

Venus ETH מחיר (VETH)

1 VETH ל USDמחיר חי:

$92.13
$92.13
-3.80%1D
Venus ETH (VETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:24:35 (UTC+8)

Venus ETH (VETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 90.47
24 שעות נמוך
$ 97.55
גבוה 24 שעות

$ 90.47
$ 97.55
$ 103.34
$ 18.16
-0.43%

-3.86%

+2.64%

+2.64%

Venus ETH (VETH) המחיר בזמן אמת של הוא $92.13. במהלך 24 השעות האחרונות, VETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 90.47 לבין שיא של $ 97.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 18.16.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETH השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus ETH (VETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 2.94
$ 188.07M
0.00
2,039,228.71935979
שווי השוק הנוכחי של Venus ETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.94. ההיצע במחזור של VETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 2039228.71935979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 188.07M.

Venus ETH (VETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Venus ETHל USDהיה $ -3.7147147165713.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus ETH ל USDהיה . $ +14.5206737910.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus ETH ל USDהיה $ +74.5265550660.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Venus ETHל USDהיה $ +36.520684160999605.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3.7147147165713-3.86%
30 ימים$ +14.5206737910+15.76%
60 ימים$ +74.5265550660+80.89%
90 ימים$ +36.520684160999605+65.67%

מה זהVenus ETH (VETH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

Venus ETH (VETH) משאב

האתר הרשמי

Venus ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Venus ETH (VETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Venus ETH (VETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Venus ETH.

בדוק את Venus ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

VETH למטבעות מקומיים

Venus ETH (VETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Venus ETH (VETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Venus ETH (VETH)

כמה שווה Venus ETH (VETH) היום?
החי VETHהמחיר ב USD הוא 92.13 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VETH ל USD?
המחיר הנוכחי של VETH ל USD הוא $ 92.13. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Venus ETH?
שווי השוק של VETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VETH?
ההיצע במחזור של VETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VETH?
‏‏VETH השיג מחיר שיא (ATH) של 103.34 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VETH?
VETH ‏‏רשם מחירATL של 18.16 USD.
מהו נפח המסחר של VETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VETH הוא $ 2.94 USD.
האם VETH יעלה השנה?
VETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.