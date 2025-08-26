עוד על VNO

Veno Finance סֵמֶל

Veno Finance מחיר (VNO)

1 VNO ל USDמחיר חי:

$0.01506545
$0.01506545$0.01506545
-3.80%1D
Veno Finance (VNO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:15 (UTC+8)

Veno Finance (VNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01504756
$ 0.01504756$ 0.01504756
24 שעות נמוך
$ 0.01588488
$ 0.01588488$ 0.01588488
גבוה 24 שעות

$ 0.01504756
$ 0.01504756$ 0.01504756

$ 0.01588488
$ 0.01588488$ 0.01588488

$ 0.521713
$ 0.521713$ 0.521713

$ 0.01111337
$ 0.01111337$ 0.01111337

-1.44%

-3.86%

-2.53%

-2.53%

Veno Finance (VNO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01506545. במהלך 24 השעות האחרונות, VNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01504756 לבין שיא של $ 0.01588488, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.521713, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01111337.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNO השתנה ב -1.44% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veno Finance (VNO) מידע שוק

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

--
----

$ 28.37M
$ 28.37M$ 28.37M

514.94M
514.94M 514.94M

1,883,026,138.009971
1,883,026,138.009971 1,883,026,138.009971

שווי השוק הנוכחי של Veno Finance הוא $ 7.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNO הוא 514.94M, עם היצע כולל של 1883026138.009971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.37M.

Veno Finance (VNO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Veno Financeל USDהיה $ -0.0006050094759418.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVeno Finance ל USDהיה . $ -0.0024918088.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVeno Finance ל USDהיה $ +0.0043529342.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Veno Financeל USDהיה $ -0.003641921151668907.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006050094759418-3.86%
30 ימים$ -0.0024918088-16.53%
60 ימים$ +0.0043529342+28.89%
90 ימים$ -0.003641921151668907-19.46%

מה זהVeno Finance (VNO)

Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Veno Finance (VNO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Veno Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Veno Finance (VNO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Veno Finance (VNO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Veno Finance.

בדוק את Veno Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

VNO למטבעות מקומיים

Veno Finance (VNO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Veno Finance (VNO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VNO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Veno Finance (VNO)

כמה שווה Veno Finance (VNO) היום?
החי VNOהמחיר ב USD הוא 0.01506545 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VNO ל USD?
המחיר הנוכחי של VNO ל USD הוא $ 0.01506545. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Veno Finance?
שווי השוק של VNO הוא $ 7.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VNO?
ההיצע במחזור של VNO הוא 514.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VNO?
‏‏VNO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.521713 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VNO?
VNO ‏‏רשם מחירATL של 0.01111337 USD.
מהו נפח המסחר של VNO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VNO הוא -- USD.
האם VNO יעלה השנה?
VNO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VNO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Veno Finance (VNO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

