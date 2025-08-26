Veno Finance (VNO) מידע על מחיר (USD)

Veno Finance (VNO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01506545. במהלך 24 השעות האחרונות, VNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01504756 לבין שיא של $ 0.01588488, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.521713, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01111337.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNO השתנה ב -1.44% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veno Finance (VNO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Veno Finance הוא $ 7.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNO הוא 514.94M, עם היצע כולל של 1883026138.009971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.37M.