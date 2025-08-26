Velvet AI (VELAI) מידע על מחיר (USD)

Velvet AI (VELAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VELAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00599055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELAI השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -13.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Velvet AI (VELAI) מידע שוק

שווי שוק $ 267.11K$ 267.11K $ 267.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 267.11K$ 267.11K $ 267.11K אספקת מחזור 1.11B 1.11B 1.11B אספקה כוללת 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Velvet AI הוא $ 267.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VELAI הוא 1.11B, עם היצע כולל של 1105000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.11K.