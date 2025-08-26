עוד על VELAI

Velvet AI סֵמֶל

Velvet AI מחיר (VELAI)

לא רשום

1 VELAI ל USDמחיר חי:

$0.00023874
$0.00023874$0.00023874
-13.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Velvet AI (VELAI) טבלת מחירים חיה
Velvet AI (VELAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00599055
$ 0.00599055$ 0.00599055

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

-13.38%

+16.36%

+16.36%

Velvet AI (VELAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VELAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00599055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELAI השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -13.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Velvet AI (VELAI) מידע שוק

$ 267.11K
$ 267.11K$ 267.11K

--
----

$ 267.11K
$ 267.11K$ 267.11K

1.11B
1.11B 1.11B

1,105,000,000.0
1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Velvet AI הוא $ 267.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VELAI הוא 1.11B, עם היצע כולל של 1105000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.11K.

Velvet AI (VELAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Velvet AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVelvet AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVelvet AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Velvet AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.38%
30 ימים$ 0-19.85%
60 ימים$ 0-17.78%
90 ימים$ 0--

מה זהVelvet AI (VELAI)

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Velvet AI (VELAI) משאב

האתר הרשמי

Velvet AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Velvet AI (VELAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Velvet AI (VELAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Velvet AI.

בדוק את Velvet AI תחזית המחיר עכשיו‏!

VELAI למטבעות מקומיים

Velvet AI (VELAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Velvet AI (VELAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VELAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Velvet AI (VELAI)

כמה שווה Velvet AI (VELAI) היום?
החי VELAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VELAI ל USD?
המחיר הנוכחי של VELAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Velvet AI?
שווי השוק של VELAI הוא $ 267.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VELAI?
ההיצע במחזור של VELAI הוא 1.11B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VELAI?
‏‏VELAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00599055 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VELAI?
VELAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VELAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VELAI הוא -- USD.
האם VELAI יעלה השנה?
VELAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VELAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Velvet AI (VELAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.