Vela Token סֵמֶל

Vela Token מחיר (VELA)

לא רשום

1 VELA ל USDמחיר חי:

$0.00227533
$0.00227533$0.00227533
+2.10%1D
mexc
USD
Vela Token (VELA) טבלת מחירים חיה
Vela Token (VELA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00218862
$ 0.00218862$ 0.00218862
24 שעות נמוך
$ 0.00231568
$ 0.00231568$ 0.00231568
גבוה 24 שעות

$ 0.00218862
$ 0.00218862$ 0.00218862

$ 0.00231568
$ 0.00231568$ 0.00231568

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+2.17%

+22.49%

+22.49%

Vela Token (VELA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00227533. במהלך 24 השעות האחרונות, VELA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00218862 לבין שיא של $ 0.00231568, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELA השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, +2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vela Token (VELA) מידע שוק

$ 38.37K
$ 38.37K$ 38.37K

--
----

$ 79.88K
$ 79.88K$ 79.88K

16.81M
16.81M 16.81M

35,000,000.0
35,000,000.0 35,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vela Token הוא $ 38.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VELA הוא 16.81M, עם היצע כולל של 35000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.88K.

Vela Token (VELA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vela Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVela Token ל USDהיה . $ +0.0009110211.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVela Token ל USDהיה $ +0.0070046232.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vela Tokenל USDהיה $ -0.001890708448321806.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.17%
30 ימים$ +0.0009110211+40.04%
60 ימים$ +0.0070046232+307.85%
90 ימים$ -0.001890708448321806-45.38%

מה זהVela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

Vela Token (VELA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vela Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vela Token (VELA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vela Token (VELA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vela Token.

בדוק את Vela Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VELA למטבעות מקומיים

Vela Token (VELA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vela Token (VELA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VELA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vela Token (VELA)

כמה שווה Vela Token (VELA) היום?
החי VELAהמחיר ב USD הוא 0.00227533 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VELA ל USD?
המחיר הנוכחי של VELA ל USD הוא $ 0.00227533. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vela Token?
שווי השוק של VELA הוא $ 38.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VELA?
ההיצע במחזור של VELA הוא 16.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VELA?
‏‏VELA השיג מחיר שיא (ATH) של 7.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VELA?
VELA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VELA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VELA הוא -- USD.
האם VELA יעלה השנה?
VELA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VELA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
