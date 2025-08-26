Vela Token (VELA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00218862 גבוה 24 שעות $ 0.00231568 שיא כל הזמנים $ 7.67 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) +2.17% שינוי מחיר (7D) +22.49%

Vela Token (VELA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00227533. במהלך 24 השעות האחרונות, VELA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00218862 לבין שיא של $ 0.00231568, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELA השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, +2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vela Token (VELA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.88K אספקת מחזור 16.81M אספקה כוללת 35,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vela Token הוא $ 38.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VELA הוא 16.81M, עם היצע כולל של 35000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.88K.