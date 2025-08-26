VedoraAI (VED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.484201$ 0.484201 $ 0.484201 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00602294$ 0.00602294 $ 0.00602294 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.74% שינוי מחיר (7D) +3.74%

VedoraAI (VED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.287026. במהלך 24 השעות האחרונות, VED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.484201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00602294.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VED השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VedoraAI (VED) מידע שוק

שווי שוק $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.70M$ 28.70M $ 28.70M אספקת מחזור 85.95M 85.95M 85.95M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VedoraAI הוא $ 24.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VED הוא 85.95M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.70M.