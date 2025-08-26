VedoraAI מחיר (VED)
VedoraAI (VED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.287026. במהלך 24 השעות האחרונות, VED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.484201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00602294.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VED השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של VedoraAI הוא $ 24.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VED הוא 85.95M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.70M.
במהלך היום, השינוי במחיר של VedoraAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVedoraAI ל USDהיה . $ -0.0357186635.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVedoraAI ל USDהיה $ +0.0293201364.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VedoraAIל USDהיה $ +0.22284829616528156.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0357186635
|-12.44%
|60 ימים
|$ +0.0293201364
|+10.22%
|90 ימים
|$ +0.22284829616528156
|+347.24%
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
