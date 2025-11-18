Vector AI מחיר היום

מחיר Vector AI (VECTOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000436, עם שינוי של 1.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VECTOR ל USD הוא $ 0.00000436 לכל VECTOR.

Vector AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,930.46, עם היצע במחזור של 903.11M VECTOR. ב‑24 השעות האחרונות, VECTOR סחר בין $ 0.00000424 (נמוך) ל $ 0.00000437 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00089598, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000424.

ביצועים לטווח קצר, VECTOR נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו -21.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vector AI (VECTOR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.93K$ 3.93K $ 3.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.35K$ 4.35K $ 4.35K אספקת מחזור 903.11M 903.11M 903.11M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

