Vaultka (VKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00703296 $ 0.00703296 $ 0.00703296 24 שעות נמוך $ 0.00784151 $ 0.00784151 $ 0.00784151 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00703296$ 0.00703296 $ 0.00703296 גבוה 24 שעות $ 0.00784151$ 0.00784151 $ 0.00784151 שיא כל הזמנים $ 0.300445$ 0.300445 $ 0.300445 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00548097$ 0.00548097 $ 0.00548097 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -7.91% שינוי מחיר (7D) -0.43% שינוי מחיר (7D) -0.43%

Vaultka (VKA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00720614. במהלך 24 השעות האחרונות, VKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00703296 לבין שיא של $ 0.00784151, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.300445, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00548097.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VKA השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -7.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vaultka (VKA) מידע שוק

שווי שוק $ 290.73K$ 290.73K $ 290.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 718.37K$ 718.37K $ 718.37K אספקת מחזור 40.47M 40.47M 40.47M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vaultka הוא $ 290.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VKA הוא 40.47M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 718.37K.