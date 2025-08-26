עוד על VAULT

VAULT מידע על מחיר

VAULT אתר רשמי

VAULT טוקניומיקה

VAULT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vault Overflow סֵמֶל

Vault Overflow מחיר (VAULT)

לא רשום

1 VAULT ל USDמחיר חי:

$0.02414635
$0.02414635$0.02414635
-38.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vault Overflow (VAULT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:42 (UTC+8)

Vault Overflow (VAULT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02414585
$ 0.02414585$ 0.02414585
24 שעות נמוך
$ 0.03911579
$ 0.03911579$ 0.03911579
גבוה 24 שעות

$ 0.02414585
$ 0.02414585$ 0.02414585

$ 0.03911579
$ 0.03911579$ 0.03911579

$ 0.276619
$ 0.276619$ 0.276619

$ 0.02414585
$ 0.02414585$ 0.02414585

-0.00%

-38.26%

-38.99%

-38.99%

Vault Overflow (VAULT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02414635. במהלך 24 השעות האחרונות, VAULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02414585 לבין שיא של $ 0.03911579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.276619, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02414585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAULT השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -38.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vault Overflow (VAULT) מידע שוק

$ 89.18K
$ 89.18K$ 89.18K

--
----

$ 241.41K
$ 241.41K$ 241.41K

3.69M
3.69M 3.69M

9,996,706.22946892
9,996,706.22946892 9,996,706.22946892

שווי השוק הנוכחי של Vault Overflow הוא $ 89.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAULT הוא 3.69M, עם היצע כולל של 9996706.22946892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.41K.

Vault Overflow (VAULT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vault Overflowל USDהיה $ -0.01496490935379596.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVault Overflow ל USDהיה . $ -0.0097651920.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVault Overflow ל USDהיה $ -0.0143165785.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vault Overflowל USDהיה $ -0.03845336288317702.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01496490935379596-38.26%
30 ימים$ -0.0097651920-40.44%
60 ימים$ -0.0143165785-59.29%
90 ימים$ -0.03845336288317702-61.42%

מה זהVault Overflow (VAULT)

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vault Overflow (VAULT) משאב

האתר הרשמי

Vault Overflowתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vault Overflow (VAULT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vault Overflow (VAULT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vault Overflow.

בדוק את Vault Overflow תחזית המחיר עכשיו‏!

VAULT למטבעות מקומיים

Vault Overflow (VAULT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vault Overflow (VAULT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VAULT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vault Overflow (VAULT)

כמה שווה Vault Overflow (VAULT) היום?
החי VAULTהמחיר ב USD הוא 0.02414635 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VAULT ל USD?
המחיר הנוכחי של VAULT ל USD הוא $ 0.02414635. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vault Overflow?
שווי השוק של VAULT הוא $ 89.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VAULT?
ההיצע במחזור של VAULT הוא 3.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VAULT?
‏‏VAULT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.276619 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VAULT?
VAULT ‏‏רשם מחירATL של 0.02414585 USD.
מהו נפח המסחר של VAULT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VAULT הוא -- USD.
האם VAULT יעלה השנה?
VAULT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VAULT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:42 (UTC+8)

Vault Overflow (VAULT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.