Vault Overflow (VAULT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02414585 גבוה 24 שעות $ 0.03911579 שיא כל הזמנים $ 0.276619 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02414585 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -38.26% שינוי מחיר (7D) -38.99%

Vault Overflow (VAULT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02414635. במהלך 24 השעות האחרונות, VAULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02414585 לבין שיא של $ 0.03911579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.276619, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02414585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAULT השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -38.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vault Overflow (VAULT) מידע שוק

שווי שוק $ 89.18K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.41K אספקת מחזור 3.69M אספקה כוללת 9,996,706.22946892

שווי השוק הנוכחי של Vault Overflow הוא $ 89.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAULT הוא 3.69M, עם היצע כולל של 9996706.22946892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.41K.