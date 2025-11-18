Vault Finance מחיר היום

מחיר Vault Finance (VFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001226, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VFI ל USD הוא $ 0.00001226 לכל VFI.

Vault Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,240, עם היצע במחזור של 2.79B VFI. ב‑24 השעות האחרונות, VFI סחר בין $ 0.00001173 (נמוך) ל $ 0.00001286 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00017485, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001173.

ביצועים לטווח קצר, VFI נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -19.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vault Finance (VFI) מידע שוק

שווי שוק $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.32K$ 61.32K $ 61.32K אספקת מחזור 2.79B 2.79B 2.79B אספקה כוללת 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

שווי השוק הנוכחי של Vault Finance הוא $ 34.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VFI הוא 2.79B, עם היצע כולל של 4999863210.441463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.32K.