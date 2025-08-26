Vasco da Gama Fan Token (VASCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.098088 $ 0.098088 $ 0.098088 24 שעות נמוך $ 0.104745 $ 0.104745 $ 0.104745 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.098088$ 0.098088 $ 0.098088 גבוה 24 שעות $ 0.104745$ 0.104745 $ 0.104745 שיא כל הזמנים $ 2.68$ 2.68 $ 2.68 המחיר הנמוך ביותר $ 0.098088$ 0.098088 $ 0.098088 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -6.07% שינוי מחיר (7D) -37.23% שינוי מחיר (7D) -37.23%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.098119. במהלך 24 השעות האחרונות, VASCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.098088 לבין שיא של $ 0.104745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VASCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VASCO השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) מידע שוק

שווי שוק $ 147.49K$ 147.49K $ 147.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M אספקת מחזור 1.50M 1.50M 1.50M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vasco da Gama Fan Token הוא $ 147.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VASCO הוא 1.50M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96M.