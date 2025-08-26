עוד על VASCO

Vasco da Gama Fan Token סֵמֶל

Vasco da Gama Fan Token מחיר (VASCO)

לא רשום

1 VASCO ל USDמחיר חי:

$0.098119
$0.098119$0.098119
-6.00%1D
USD
Vasco da Gama Fan Token (VASCO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:27 (UTC+8)

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.098088
$ 0.098088$ 0.098088
24 שעות נמוך
$ 0.104745
$ 0.104745$ 0.104745
גבוה 24 שעות

$ 0.098088
$ 0.098088$ 0.098088

$ 0.104745
$ 0.104745$ 0.104745

$ 2.68
$ 2.68$ 2.68

$ 0.098088
$ 0.098088$ 0.098088

-0.05%

-6.07%

-37.23%

-37.23%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.098119. במהלך 24 השעות האחרונות, VASCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.098088 לבין שיא של $ 0.104745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VASCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VASCO השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) מידע שוק

$ 147.49K
$ 147.49K$ 147.49K

--
----

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

1.50M
1.50M 1.50M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vasco da Gama Fan Token הוא $ 147.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VASCO הוא 1.50M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96M.

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vasco da Gama Fan Tokenל USDהיה $ -0.00634504714685494.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVasco da Gama Fan Token ל USDהיה . $ -0.0691686750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVasco da Gama Fan Token ל USDהיה $ -0.0737685036.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vasco da Gama Fan Tokenל USDהיה $ -0.32645552143939345.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00634504714685494-6.07%
30 ימים$ -0.0691686750-70.49%
60 ימים$ -0.0737685036-75.18%
90 ימים$ -0.32645552143939345-76.89%

מה זהVasco da Gama Fan Token (VASCO)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) משאב

האתר הרשמי

Vasco da Gama Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vasco da Gama Fan Token (VASCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vasco da Gama Fan Token (VASCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vasco da Gama Fan Token.

בדוק את Vasco da Gama Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VASCO למטבעות מקומיים

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vasco da Gama Fan Token (VASCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VASCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vasco da Gama Fan Token (VASCO)

כמה שווה Vasco da Gama Fan Token (VASCO) היום?
החי VASCOהמחיר ב USD הוא 0.098119 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VASCO ל USD?
המחיר הנוכחי של VASCO ל USD הוא $ 0.098119. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vasco da Gama Fan Token?
שווי השוק של VASCO הוא $ 147.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VASCO?
ההיצע במחזור של VASCO הוא 1.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VASCO?
‏‏VASCO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.68 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VASCO?
VASCO ‏‏רשם מחירATL של 0.098088 USD.
מהו נפח המסחר של VASCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VASCO הוא -- USD.
האם VASCO יעלה השנה?
VASCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VASCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:27 (UTC+8)

