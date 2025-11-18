Vanguard xStock מחיר היום

מחיר Vanguard xStock (VTIX) בזמן אמת היום הוא $ 324.3, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VTIX ל USD הוא $ 324.3 לכל VTIX.

Vanguard xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,841,937, עם היצע במחזור של 5.67K VTIX. ב‑24 השעות האחרונות, VTIX סחר בין $ 324.45 (נמוך) ל $ 331.64 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 339.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 304.19.

ביצועים לטווח קצר, VTIX נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -3.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vanguard xStock (VTIX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M אספקת מחזור 5.67K 5.67K 5.67K אספקה כוללת 26,661.05428827932 26,661.05428827932 26,661.05428827932

שווי השוק הנוכחי של Vanguard xStock הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTIX הוא 5.67K, עם היצע כולל של 26661.05428827932. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.66M.