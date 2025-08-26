vampAIre squid (VS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0018908$ 0.0018908 $ 0.0018908 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.50% שינוי מחיר (7D) +12.50%

vampAIre squid (VS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0018908, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

vampAIre squid (VS) מידע שוק

שווי שוק $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K אספקת מחזור 997.12M 997.12M 997.12M אספקה כוללת 997,123,627.186424 997,123,627.186424 997,123,627.186424

שווי השוק הנוכחי של vampAIre squid הוא $ 11.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VS הוא 997.12M, עם היצע כולל של 997123627.186424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.29K.