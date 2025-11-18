Valentine Michael Smith מחיר היום

מחיר Valentine Michael Smith (VALENTINE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001815, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VALENTINE ל USD הוא $ 0.00001815 לכל VALENTINE.

Valentine Michael Smith כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,728.52, עם היצע במחזור של 921.88M VALENTINE. ב‑24 השעות האחרונות, VALENTINE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00057746, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001691.

ביצועים לטווח קצר, VALENTINE נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) מידע שוק

שווי שוק $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K אספקת מחזור 921.88M 921.88M 921.88M אספקה כוללת 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

שווי השוק הנוכחי של Valentine Michael Smith הוא $ 16.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VALENTINE הוא 921.88M, עם היצע כולל של 921875725.7284052. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.73K.