Valentine Grok Companion מחיר היום

מחיר Valentine Grok Companion (VALENTINE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011382, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VALENTINE ל USD הוא $ 0.00011382 לכל VALENTINE.

Valentine Grok Companion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 113,805, עם היצע במחזור של 999.81M VALENTINE. ב‑24 השעות האחרונות, VALENTINE סחר בין $ 0.00010189 (נמוך) ל $ 0.00011985 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01498443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010189.

ביצועים לטווח קצר, VALENTINE נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -19.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) מידע שוק

שווי שוק $ 113.81K$ 113.81K $ 113.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.81K$ 113.81K $ 113.81K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,807,479.718529 999,807,479.718529 999,807,479.718529

שווי השוק הנוכחי של Valentine Grok Companion הוא $ 113.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VALENTINE הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999807479.718529. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.81K.