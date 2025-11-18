Valencia CF Fan Token מחיר היום

מחיר Valencia CF Fan Token (VCF) בזמן אמת היום הוא $ 0.093995, עם שינוי של 3.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VCF ל USD הוא $ 0.093995 לכל VCF.

Valencia CF Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 623,460, עם היצע במחזור של 6.60M VCF. ב‑24 השעות האחרונות, VCF סחר בין $ 0.092422 (נמוך) ל $ 0.097825 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.091898.

ביצועים לטווח קצר, VCF נע ב -0.47% בשעה האחרונה ו -7.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Valencia CF Fan Token (VCF) מידע שוק

שווי שוק $ 623.46K$ 623.46K $ 623.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 944.74K$ 944.74K $ 944.74K אספקת מחזור 6.60M 6.60M 6.60M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

