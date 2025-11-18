VALA CAPITAL MARKETS מחיר היום

מחיר VALA CAPITAL MARKETS (VCM) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VCM ל USD הוא -- לכל VCM.

VALA CAPITAL MARKETS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 398,831, עם היצע במחזור של 8.00B VCM. ב‑24 השעות האחרונות, VCM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VCM נע ב -4.87% בשעה האחרונה ו -10.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) מידע שוק

שווי שוק $ 398.83K$ 398.83K $ 398.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 398.83K$ 398.83K $ 398.83K אספקת מחזור 8.00B 8.00B 8.00B אספקה כוללת 7,999,808,410.411399 7,999,808,410.411399 7,999,808,410.411399

שווי השוק הנוכחי של VALA CAPITAL MARKETS הוא $ 398.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCM הוא 8.00B, עם היצע כולל של 7999808410.411399. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 398.83K.