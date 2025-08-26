עוד על UWU

UWU מידע על מחיר

UWU אתר רשמי

UWU טוקניומיקה

UWU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

UwU Lend סֵמֶל

UwU Lend מחיר (UWU)

לא רשום

1 UWU ל USDמחיר חי:

$0.00660499
$0.00660499$0.00660499
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
UwU Lend (UWU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:32:21 (UTC+8)

UwU Lend (UWU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 380.72
$ 380.72$ 380.72

$ 0.00373277
$ 0.00373277$ 0.00373277

--

--

0.00%

0.00%

UwU Lend (UWU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00660499. במהלך 24 השעות האחרונות, UWU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UWUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 380.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00373277.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UWU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UwU Lend (UWU) מידע שוק

$ 71.10K
$ 71.10K$ 71.10K

--
----

$ 105.68K
$ 105.68K$ 105.68K

10.77M
10.77M 10.77M

16,000,000.0
16,000,000.0 16,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UwU Lend הוא $ 71.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UWU הוא 10.77M, עם היצע כולל של 16000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.68K.

UwU Lend (UWU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UwU Lendל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUwU Lend ל USDהיה . $ -0.0005260887.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUwU Lend ל USDהיה $ +0.0018436700.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UwU Lendל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0005260887-7.96%
60 ימים$ +0.0018436700+27.91%
90 ימים$ 0--

מה זהUwU Lend (UWU)

UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

UwU Lend (UWU) משאב

האתר הרשמי

UwU Lendתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UwU Lend (UWU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UwU Lend (UWU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UwU Lend.

בדוק את UwU Lend תחזית המחיר עכשיו‏!

UWU למטבעות מקומיים

UwU Lend (UWU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UwU Lend (UWU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UWU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על UwU Lend (UWU)

כמה שווה UwU Lend (UWU) היום?
החי UWUהמחיר ב USD הוא 0.00660499 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UWU ל USD?
המחיר הנוכחי של UWU ל USD הוא $ 0.00660499. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UwU Lend?
שווי השוק של UWU הוא $ 71.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UWU?
ההיצע במחזור של UWU הוא 10.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UWU?
‏‏UWU השיג מחיר שיא (ATH) של 380.72 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UWU?
UWU ‏‏רשם מחירATL של 0.00373277 USD.
מהו נפח המסחר של UWU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UWU הוא -- USD.
האם UWU יעלה השנה?
UWU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UWU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:32:21 (UTC+8)

UwU Lend (UWU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.