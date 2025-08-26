UwU Lend (UWU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 380.72$ 380.72 $ 380.72 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00373277$ 0.00373277 $ 0.00373277 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

UwU Lend (UWU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00660499. במהלך 24 השעות האחרונות, UWU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UWUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 380.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00373277.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UWU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UwU Lend (UWU) מידע שוק

שווי שוק $ 71.10K$ 71.10K $ 71.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.68K$ 105.68K $ 105.68K אספקת מחזור 10.77M 10.77M 10.77M אספקה כוללת 16,000,000.0 16,000,000.0 16,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UwU Lend הוא $ 71.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UWU הוא 10.77M, עם היצע כולל של 16000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.68K.