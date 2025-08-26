USK (USK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.962393 $ 0.962393 $ 0.962393 24 שעות נמוך $ 0.980578 $ 0.980578 $ 0.980578 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.962393$ 0.962393 $ 0.962393 גבוה 24 שעות $ 0.980578$ 0.980578 $ 0.980578 שיא כל הזמנים $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.50022$ 0.50022 $ 0.50022 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) -0.62% שינוי מחיר (7D) -0.62%

USK (USK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.969035. במהלך 24 השעות האחרונות, USK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.962393 לבין שיא של $ 0.980578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.50022.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USK השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USK (USK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור 1.65M 1.65M 1.65M אספקה כוללת 1,652,987.648549 1,652,987.648549 1,652,987.648549

שווי השוק הנוכחי של USK הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USK הוא 1.65M, עם היצע כולל של 1652987.648549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.61M.