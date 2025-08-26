עוד על USHARK

uShark Token מחיר (USHARK)

uShark Token (USHARK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:23:54 (UTC+8)

uShark Token (USHARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
uShark Token (USHARK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03023908, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USHARK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +12.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

uShark Token (USHARK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של uShark Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 969.26. ההיצע במחזור של USHARK הוא 0.00, עם היצע כולל של 5700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 775.22K.

uShark Token (USHARK) היסטוריית מחירים USD

מה זהuShark Token (USHARK)

uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.

uShark Token (USHARK) משאב

uShark Tokenתחזית מחיר (USD)

uShark Token (USHARK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של uShark Token (USHARK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USHARK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על uShark Token (USHARK)

כמה שווה uShark Token (USHARK) היום?
החי USHARKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USHARK ל USD?
המחיר הנוכחי של USHARK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של uShark Token?
שווי השוק של USHARK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור.
מהו ההיצע במחזור של USHARK?
ההיצע במחזור של USHARK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USHARK?
‏‏USHARK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03023908 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USHARK?
USHARK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של USHARK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USHARK הוא $ 969.26 USD.
האם USHARK יעלה השנה?
USHARK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USHARK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
