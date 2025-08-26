uShark Token מחיר (USHARK)
uShark Token (USHARK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03023908, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USHARK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +12.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של uShark Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 969.26. ההיצע במחזור של USHARK הוא 0.00, עם היצע כולל של 5700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 775.22K.
uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.
