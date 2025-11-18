UselessAni מחיר היום

מחיר UselessAni (USELESSANI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000478, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USELESSANI ל USD הוא $ 0.00000478 לכל USELESSANI.

UselessAni כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,775.46, עם היצע במחזור של 998.89M USELESSANI. ב‑24 השעות האחרונות, USELESSANI סחר בין $ 0.00000477 (נמוך) ל $ 0.00000504 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00006021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000477.

ביצועים לטווח קצר, USELESSANI נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UselessAni (USELESSANI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K אספקת מחזור 998.89M 998.89M 998.89M אספקה כוללת 998,888,780.817583 998,888,780.817583 998,888,780.817583

שווי השוק הנוכחי של UselessAni הוא $ 4.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USELESSANI הוא 998.89M, עם היצע כולל של 998888780.817583. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.78K.