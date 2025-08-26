USDV (USDV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998891 $ 0.998891 $ 0.998891 24 שעות נמוך $ 0.998891 $ 0.998891 $ 0.998891 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998891$ 0.998891 $ 0.998891 גבוה 24 שעות $ 0.998891$ 0.998891 $ 0.998891 שיא כל הזמנים $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.696946$ 0.696946 $ 0.696946 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +0.75% שינוי מחיר (7D) +0.75%

USDV (USDV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998891. במהלך 24 השעות האחרונות, USDV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998891 לבין שיא של $ 0.998891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.696946.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDV השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDV (USDV) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 269,965.0 269,965.0 269,965.0

שווי השוק הנוכחי של USDV הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של USDV הוא 0.00, עם היצע כולל של 269965.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.67K.