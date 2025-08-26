עוד על YVUSDT

YVUSDT מידע על מחיר

YVUSDT אתר רשמי

YVUSDT טוקניומיקה

YVUSDT תחזית מחיר

USDT yVault סֵמֶל

USDT yVault מחיר (YVUSDT)

לא רשום

1 YVUSDT ל USDמחיר חי:

$1.11
$1.11$1.11
0.00%1D
USDT yVault (YVUSDT) טבלת מחירים חיה
USDT yVault (YVUSDT) מידע על מחיר (USD)

USDT yVault (YVUSDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.11. במהלך 24 השעות האחרונות, YVUSDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.11 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YVUSDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.996016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YVUSDT השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDT yVault (YVUSDT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של USDT yVault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של YVUSDT הוא 0.00, עם היצע כולל של 4632836.734666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.15M.

USDT yVault (YVUSDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של USDT yVaultל USDהיה $ +0.0003602.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDT yVault ל USDהיה . $ +0.0024072570.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDT yVault ל USDהיה $ +0.0043089090.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של USDT yVaultל USDהיה $ +0.0046951750378542.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0003602+0.03%
30 ימים$ +0.0024072570+0.22%
60 ימים$ +0.0043089090+0.39%
90 ימים$ +0.0046951750378542+0.42%

מה זהUSDT yVault (YVUSDT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

USDT yVault (YVUSDT) משאב

USDT yVaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USDT yVault (YVUSDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USDT yVault (YVUSDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USDT yVault.

בדוק את USDT yVault תחזית המחיר עכשיו‏!

YVUSDT למטבעות מקומיים

USDT yVault (YVUSDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USDT yVault (YVUSDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YVUSDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על USDT yVault (YVUSDT)

כמה שווה USDT yVault (YVUSDT) היום?
החי YVUSDTהמחיר ב USD הוא 1.11 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YVUSDT ל USD?
המחיר הנוכחי של YVUSDT ל USD הוא $ 1.11. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USDT yVault?
שווי השוק של YVUSDT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YVUSDT?
ההיצע במחזור של YVUSDT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YVUSDT?
‏‏YVUSDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YVUSDT?
YVUSDT ‏‏רשם מחירATL של 0.996016 USD.
מהו נפח המסחר של YVUSDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YVUSDT הוא $ 0.00 USD.
האם YVUSDT יעלה השנה?
YVUSDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YVUSDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.