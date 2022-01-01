US Degen Index 6900 (DXY) טוקנומיקה
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum.
Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced,
US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only.
That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility.
$DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור US Degen Index 6900 (DXY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
US Degen Index 6900 (DXY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של US Degen Index 6900 (DXY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DXY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DXYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DXYטוקניומיקה, חקרו אתDXYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
DXY חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן DXY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DXY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
