US Degen Index 6900 סֵמֶל

US Degen Index 6900 מחיר (DXY)

לא רשום

1 DXY ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
US Degen Index 6900 (DXY) טבלת מחירים חיה
US Degen Index 6900 (DXY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
גבוה 24 שעות

US Degen Index 6900 (DXY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00244643. במהלך 24 השעות האחרונות, DXY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00240885 לבין שיא של $ 0.00307753, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00978671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXY השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -15.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

US Degen Index 6900 (DXY) מידע שוק

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של US Degen Index 6900 הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DXY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.

US Degen Index 6900 (DXY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של US Degen Index 6900ל USDהיה $ -0.000459378551720865.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUS Degen Index 6900 ל USDהיה . $ +0.0003143550.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUS Degen Index 6900 ל USDהיה $ +0.0081407629.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של US Degen Index 6900ל USDהיה $ +0.00200382799431067604.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000459378551720865-15.80%
30 ימים$ +0.0003143550+12.85%
60 ימים$ +0.0081407629+332.76%
90 ימים$ +0.00200382799431067604+452.74%

מה זהUS Degen Index 6900 (DXY)

On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.

US Degen Index 6900 (DXY) משאב

האתר הרשמי

US Degen Index 6900תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה US Degen Index 6900 (DXY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות US Degen Index 6900 (DXY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור US Degen Index 6900.

בדוק את US Degen Index 6900 תחזית המחיר עכשיו‏!

DXY למטבעות מקומיים

US Degen Index 6900 (DXY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של US Degen Index 6900 (DXY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DXY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על US Degen Index 6900 (DXY)

כמה שווה US Degen Index 6900 (DXY) היום?
החי DXYהמחיר ב USD הוא 0.00244643 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DXY ל USD?
המחיר הנוכחי של DXY ל USD הוא $ 0.00244643. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של US Degen Index 6900?
שווי השוק של DXY הוא $ 2.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DXY?
ההיצע במחזור של DXY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DXY?
‏‏DXY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00978671 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DXY?
DXY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DXY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DXY הוא -- USD.
האם DXY יעלה השנה?
DXY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DXY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
US Degen Index 6900 (DXY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.