US Degen Index 6900 (DXY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00240885 $ 0.00240885 $ 0.00240885 24 שעות נמוך $ 0.00307753 $ 0.00307753 $ 0.00307753 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00240885$ 0.00240885 $ 0.00240885 גבוה 24 שעות $ 0.00307753$ 0.00307753 $ 0.00307753 שיא כל הזמנים $ 0.00978671$ 0.00978671 $ 0.00978671 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -15.80% שינוי מחיר (7D) -11.70% שינוי מחיר (7D) -11.70%

US Degen Index 6900 (DXY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00244643. במהלך 24 השעות האחרונות, DXY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00240885 לבין שיא של $ 0.00307753, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00978671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXY השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -15.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

US Degen Index 6900 (DXY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של US Degen Index 6900 הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DXY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.