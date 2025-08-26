US Degen Index 6900 מחיר (DXY)
US Degen Index 6900 (DXY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00244643. במהלך 24 השעות האחרונות, DXY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00240885 לבין שיא של $ 0.00307753, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00978671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXY השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -15.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של US Degen Index 6900 הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DXY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.
במהלך היום, השינוי במחיר של US Degen Index 6900ל USDהיה $ -0.000459378551720865.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUS Degen Index 6900 ל USDהיה . $ +0.0003143550.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUS Degen Index 6900 ל USDהיה $ +0.0081407629.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של US Degen Index 6900ל USDהיה $ +0.00200382799431067604.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000459378551720865
|-15.80%
|30 ימים
|$ +0.0003143550
|+12.85%
|60 ימים
|$ +0.0081407629
|+332.76%
|90 ימים
|$ +0.00200382799431067604
|+452.74%
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
