US Ambassador Animal Cruelty Law סֵמֶל

US Ambassador Animal Cruelty Law מחיר (REBA)

לא רשום

1 REBA ל USDמחיר חי:

--
----
-43.80%1D
USD
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:31:57 (UTC+8)

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00008991
$ 0.00008991$ 0.00008991
24 שעות נמוך
$ 0.00016215
$ 0.00016215$ 0.00016215
גבוה 24 שעות

$ 0.00008991
$ 0.00008991$ 0.00008991

$ 0.00016215
$ 0.00016215$ 0.00016215

$ 0.00021673
$ 0.00021673$ 0.00021673

$ 0.00003816
$ 0.00003816$ 0.00003816

-0.84%

-43.85%

+119.09%

+119.09%

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00009042. במהלך 24 השעות האחרונות, REBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008991 לבין שיא של $ 0.00016215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00021673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REBA השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -43.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+119.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) מידע שוק

$ 62.71K
$ 62.71K$ 62.71K

--
----

$ 62.71K
$ 62.71K$ 62.71K

690.08M
690.08M 690.08M

690,081,464.610658
690,081,464.610658 690,081,464.610658

שווי השוק הנוכחי של US Ambassador Animal Cruelty Law הוא $ 62.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REBA הוא 690.08M, עם היצע כולל של 690081464.610658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.71K.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של US Ambassador Animal Cruelty Lawל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUS Ambassador Animal Cruelty Law ל USDהיה . $ +0.0000424439.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUS Ambassador Animal Cruelty Law ל USDהיה $ +0.0000264159.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של US Ambassador Animal Cruelty Lawל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-43.85%
30 ימים$ +0.0000424439+46.94%
60 ימים$ +0.0000264159+29.21%
90 ימים$ 0--

מה זהUS Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) משאב

האתר הרשמי

US Ambassador Animal Cruelty Lawתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור US Ambassador Animal Cruelty Law.

בדוק את US Ambassador Animal Cruelty Law תחזית המחיר עכשיו‏!

REBA למטבעות מקומיים

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

כמה שווה US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) היום?
החי REBAהמחיר ב USD הוא 0.00009042 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REBA ל USD?
המחיר הנוכחי של REBA ל USD הוא $ 0.00009042. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של US Ambassador Animal Cruelty Law?
שווי השוק של REBA הוא $ 62.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REBA?
ההיצע במחזור של REBA הוא 690.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REBA?
‏‏REBA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00021673 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REBA?
REBA ‏‏רשם מחירATL של 0.00003816 USD.
מהו נפח המסחר של REBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REBA הוא -- USD.
האם REBA יעלה השנה?
REBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:31:57 (UTC+8)

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) עדכונים חשובים מהתעשייה

