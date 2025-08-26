US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00008991 $ 0.00008991 $ 0.00008991 24 שעות נמוך $ 0.00016215 $ 0.00016215 $ 0.00016215 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00008991$ 0.00008991 $ 0.00008991 גבוה 24 שעות $ 0.00016215$ 0.00016215 $ 0.00016215 שיא כל הזמנים $ 0.00021673$ 0.00021673 $ 0.00021673 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003816$ 0.00003816 $ 0.00003816 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) -43.85% שינוי מחיר (7D) +119.09% שינוי מחיר (7D) +119.09%

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00009042. במהלך 24 השעות האחרונות, REBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008991 לבין שיא של $ 0.00016215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00021673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REBA השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -43.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+119.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) מידע שוק

שווי שוק $ 62.71K$ 62.71K $ 62.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.71K$ 62.71K $ 62.71K אספקת מחזור 690.08M 690.08M 690.08M אספקה כוללת 690,081,464.610658 690,081,464.610658 690,081,464.610658

שווי השוק הנוכחי של US Ambassador Animal Cruelty Law הוא $ 62.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REBA הוא 690.08M, עם היצע כולל של 690081464.610658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.71K.