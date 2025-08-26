Upup Space מחיר (UPP)
--
0.00%
0.00%
0.00%
Upup Space (UPP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.472791. במהלך 24 השעות האחרונות, UPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.472791 לבין שיא של $ 0.472791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.78226, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.472437.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Upup Space הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPP הוא 4.05M, עם היצע כולל של 171000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.85M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Upup Spaceל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUpup Space ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUpup Space ל USDהיה $ -0.1537688900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Upup Spaceל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0.0
|0.00%
|30 ימים
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ימים
|$ -0.1537688900
|-32.52%
|90 ימים
|$ 0
|--
UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Upup Space (UPP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Upup Space (UPP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Upup Space.
בדוק את Upup Space תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Upup Space (UPP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UPP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.