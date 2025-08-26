Upup Space (UPP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.472791 $ 0.472791 $ 0.472791 24 שעות נמוך $ 0.472791 $ 0.472791 $ 0.472791 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.472791$ 0.472791 $ 0.472791 גבוה 24 שעות $ 0.472791$ 0.472791 $ 0.472791 שיא כל הזמנים $ 0.78226$ 0.78226 $ 0.78226 המחיר הנמוך ביותר $ 0.472437$ 0.472437 $ 0.472437 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Upup Space (UPP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.472791. במהלך 24 השעות האחרונות, UPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.472791 לבין שיא של $ 0.472791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.78226, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.472437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Upup Space (UPP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.85M$ 80.85M $ 80.85M אספקת מחזור 4.05M 4.05M 4.05M אספקה כוללת 171,000,000.0 171,000,000.0 171,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Upup Space הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPP הוא 4.05M, עם היצע כולל של 171000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.85M.