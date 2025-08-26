עוד על UPP

Upup Space סֵמֶל

Upup Space מחיר (UPP)

לא רשום

$0.472791
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Upup Space (UPP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:07:42 (UTC+8)

Upup Space (UPP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

0.00%

0.00%

0.00%

Upup Space (UPP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.472791. במהלך 24 השעות האחרונות, UPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.472791 לבין שיא של $ 0.472791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.78226, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.472437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Upup Space (UPP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Upup Space הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPP הוא 4.05M, עם היצע כולל של 171000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.85M.

Upup Space (UPP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Upup Spaceל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUpup Space ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUpup Space ל USDהיה $ -0.1537688900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Upup Spaceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ -0.1537688900-32.52%
90 ימים$ 0--

מה זהUpup Space (UPP)

UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.

Upup Space (UPP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Upup Spaceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Upup Space (UPP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Upup Space (UPP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Upup Space.

בדוק את Upup Space תחזית המחיר עכשיו‏!

UPP למטבעות מקומיים

Upup Space (UPP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Upup Space (UPP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UPP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Upup Space (UPP)

כמה שווה Upup Space (UPP) היום?
החי UPPהמחיר ב USD הוא 0.472791 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UPP ל USD?
המחיר הנוכחי של UPP ל USD הוא $ 0.472791. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Upup Space?
שווי השוק של UPP הוא $ 1.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UPP?
ההיצע במחזור של UPP הוא 4.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UPP?
‏‏UPP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.78226 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UPP?
UPP ‏‏רשם מחירATL של 0.472437 USD.
מהו נפח המסחר של UPP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UPP הוא -- USD.
האם UPP יעלה השנה?
UPP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UPP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:07:42 (UTC+8)

Upup Space (UPP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

