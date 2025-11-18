Upheaval Finance מחיר היום

מחיר Upheaval Finance (UPHL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00484873, עם שינוי של 4.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UPHL ל USD הוא $ 0.00484873 לכל UPHL.

Upheaval Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 289,964, עם היצע במחזור של 59.66M UPHL. ב‑24 השעות האחרונות, UPHL סחר בין $ 0.00445895 (נמוך) ל $ 0.00494524 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04077558, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00226236.

ביצועים לטווח קצר, UPHL נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -13.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Upheaval Finance (UPHL) מידע שוק

שווי שוק $ 289.96K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.47M אספקת מחזור 59.66M אספקה כוללת 919,223,203.0960108

