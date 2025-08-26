Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00442028$ 0.00442028 $ 0.00442028 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNVAXSPERM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNVAXSPERMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00442028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNVAXSPERM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) מידע שוק

שווי שוק $ 104.78K$ 104.78K $ 104.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.78K$ 104.78K $ 104.78K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,902,502.0 999,902,502.0 999,902,502.0

שווי השוק הנוכחי של Unvaxxed Sperm הוא $ 104.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNVAXSPERM הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999902502.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.78K.