Unstable States Dollar מחיר היום

מחיר Unstable States Dollar (USD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USD ל USD הוא -- לכל USD.

Unstable States Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,611.68, עם היצע במחזור של 999.11M USD. ב‑24 השעות האחרונות, USD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0019021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USD נע ב +0.73% בשעה האחרונה ו -23.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unstable States Dollar (USD) מידע שוק

שווי שוק $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K אספקת מחזור 999.11M 999.11M 999.11M אספקה כוללת 999,109,462.21302 999,109,462.21302 999,109,462.21302

שווי השוק הנוכחי של Unstable States Dollar הוא $ 13.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USD הוא 999.11M, עם היצע כולל של 999109462.21302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.61K.