Unstable Cult מחיר היום

מחיר Unstable Cult (USC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00229806, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USC ל USD הוא $ 0.00229806 לכל USC.

Unstable Cult כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,298,061, עם היצע במחזור של 1.00B USC. ב‑24 השעות האחרונות, USC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01506928, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00229806.

ביצועים לטווח קצר, USC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unstable Cult (USC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Unstable Cult הוא $ 2.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.