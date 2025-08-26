UNLUCKY (UNLUCKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -7.04% שינוי מחיר (7D) +4.78% שינוי מחיר (7D) +4.78%

UNLUCKY (UNLUCKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNLUCKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNLUCKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNLUCKY השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -7.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UNLUCKY (UNLUCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 127.43K$ 127.43K $ 127.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.43K$ 127.43K $ 127.43K אספקת מחזור 130.00B 130.00B 130.00B אספקה כוללת 130,000,000,000.0 130,000,000,000.0 130,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UNLUCKY הוא $ 127.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNLUCKY הוא 130.00B, עם היצע כולל של 130000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.43K.