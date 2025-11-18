Universe Of Gamers מחיר היום

מחיר Universe Of Gamers (UOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011847, עם שינוי של 28.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UOG ל USD הוא $ 0.00011847 לכל UOG.

Universe Of Gamers כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,474, עם היצע במחזור של 1000.00M UOG. ב‑24 השעות האחרונות, UOG סחר בין $ 0.00011302 (נמוך) ל $ 0.00016837 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00085665, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011302.

ביצועים לטווח קצר, UOG נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -39.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Universe Of Gamers (UOG) מידע שוק

שווי שוק $ 118.47K$ 118.47K $ 118.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.47K$ 118.47K $ 118.47K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

שווי השוק הנוכחי של Universe Of Gamers הוא $ 118.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UOG הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999916.812457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.47K.