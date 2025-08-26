עוד על USNDC

UnitedStates National Debt Coin סֵמֶל

UnitedStates National Debt Coin מחיר (USNDC)

לא רשום

1 USNDC ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:09:05 (UTC+8)

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+4.56%

+4.56%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USNDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USNDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USNDC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) מידע שוק

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

--
----

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,007.483055
999,766,007.483055 999,766,007.483055

שווי השוק הנוכחי של UnitedStates National Debt Coin הוא $ 8.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USNDC הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999766007.483055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.49K.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UnitedStates National Debt Coinל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnitedStates National Debt Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnitedStates National Debt Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UnitedStates National Debt Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0-22.64%
60 ימים$ 0+0.06%
90 ימים$ 0--

מה זהUnitedStates National Debt Coin (USNDC)

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) משאב

UnitedStates National Debt Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UnitedStates National Debt Coin (USNDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UnitedStates National Debt Coin (USNDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UnitedStates National Debt Coin.

בדוק את UnitedStates National Debt Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

USNDC למטבעות מקומיים

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UnitedStates National Debt Coin (USNDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USNDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

כמה שווה UnitedStates National Debt Coin (USNDC) היום?
החי USNDCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USNDC ל USD?
המחיר הנוכחי של USNDC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UnitedStates National Debt Coin?
שווי השוק של USNDC הוא $ 8.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USNDC?
ההיצע במחזור של USNDC הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USNDC?
‏‏USNDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USNDC?
USNDC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של USNDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USNDC הוא -- USD.
האם USNDC יעלה השנה?
USNDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USNDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:09:05 (UTC+8)

