UnitedHealth xStock מחיר היום

מחיר UnitedHealth xStock (UNHX) בזמן אמת היום הוא $ 318.73, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNHX ל USD הוא $ 318.73 לכל UNHX.

UnitedHealth xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 592,461, עם היצע במחזור של 1.85K UNHX. ב‑24 השעות האחרונות, UNHX סחר בין $ 319.75 (נמוך) ל $ 327.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 388.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 234.96.

ביצועים לטווח קצר, UNHX נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו -1.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UnitedHealth xStock (UNHX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של UnitedHealth xStock הוא $ 592.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNHX הוא 1.85K, עם היצע כולל של 24762.5200328004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.93M.