Unit Fartcoin מחיר היום

מחיר Unit Fartcoin (UFART) בזמן אמת היום הוא $ 0.258046, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UFART ל USD הוא $ 0.258046 לכל UFART.

Unit Fartcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,697,704, עם היצע במחזור של 80.10M UFART. ב‑24 השעות האחרונות, UFART סחר בין $ 0.231255 (נמוך) ל $ 0.26136 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.229282.

ביצועים לטווח קצר, UFART נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו -15.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unit Fartcoin (UFART) מידע שוק

שווי שוק $ 20.70M$ 20.70M $ 20.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 258.40M$ 258.40M $ 258.40M אספקת מחזור 80.10M 80.10M 80.10M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Unit Fartcoin הוא $ 20.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFART הוא 80.10M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 258.40M.