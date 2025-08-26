Unio Coin מחיר (UNIO)
Unio Coin (UNIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00877677, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIO השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +58.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+70.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Unio Coin הוא $ 22.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIO הוא 596.75M, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.58K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Unio Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnio Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnio Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unio Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+58.02%
|30 ימים
|$ 0
|+78.05%
|60 ימים
|$ 0
|-32.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.
