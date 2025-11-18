UniLend Finance מחיר היום

מחיר UniLend Finance (UFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00328262, עם שינוי של 1.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UFT ל USD הוא $ 0.00328262 לכל UFT.

UniLend Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 337,316, עם היצע במחזור של 100.00M UFT. ב‑24 השעות האחרונות, UFT סחר בין $ 0.00323233 (נמוך) ל $ 0.00337844 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0027268.

ביצועים לטווח קצר, UFT נע ב -2.60% בשעה האחרונה ו -12.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UniLend Finance (UFT) מידע שוק

שווי שוק $ 337.32K$ 337.32K $ 337.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 337.32K$ 337.32K $ 337.32K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UniLend Finance הוא $ 337.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 337.32K.