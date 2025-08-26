Unido (UDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -3.97% שינוי מחיר (7D) -0.75% שינוי מחיר (7D) -0.75%

Unido (UDO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UDO השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unido (UDO) מידע שוק

שווי שוק $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K אספקת מחזור 77.16M 77.16M 77.16M אספקה כוללת 114,954,387.0 114,954,387.0 114,954,387.0

שווי השוק הנוכחי של Unido הוא $ 27.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UDO הוא 77.16M, עם היצע כולל של 114954387.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.51K.