מחיר Unicorn Pussy (UP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001315, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UP ל USD הוא $ 0.00001315 לכל UP.

Unicorn Pussy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,146.33, עם היצע במחזור של 999.87M UP. ב‑24 השעות האחרונות, UP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00006604, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001283.

ביצועים לטווח קצר, UP נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unicorn Pussy (UP) מידע שוק

