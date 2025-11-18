UNIBROS מחיר היום

מחיר UNIBROS (UNIBROS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007853, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNIBROS ל USD הוא $ 0.00007853 לכל UNIBROS.

UNIBROS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,305, עם היצע במחזור של 500.49M UNIBROS. ב‑24 השעות האחרונות, UNIBROS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00021219, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007173.

ביצועים לטווח קצר, UNIBROS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UNIBROS (UNIBROS) מידע שוק

שווי שוק $ 39.31K$ 39.31K $ 39.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.53K$ 78.53K $ 78.53K אספקת מחזור 500.49M 500.49M 500.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

