Ungraduate Gamer (UGG) מידע על מחיר (USD)

Ungraduate Gamer (UGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UGG השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -6.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ungraduate Gamer (UGG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ungraduate Gamer הוא $ 19.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UGG הוא 927.19M, עם היצע כולל של 927187932.134913. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.93K.