מחיר UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000643, עם שינוי של 5.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNEMPLOYED ל USD הוא $ 0.00000643 לכל UNEMPLOYED.

UNEMPLOYED COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,416.53, עם היצע במחזור של 997.96M UNEMPLOYED. ב‑24 השעות האחרונות, UNEMPLOYED סחר בין $ 0.00000619 (נמוך) ל $ 0.00000683 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00068131, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000619.

ביצועים לטווח קצר, UNEMPLOYED נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) מידע שוק

שווי שוק $ 6.42K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.42K אספקת מחזור 997.96M אספקה כוללת 997,963,629.318147

שווי השוק הנוכחי של UNEMPLOYED COIN הוא $ 6.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNEMPLOYED הוא 997.96M, עם היצע כולל של 997963629.318147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.42K.