עוד על CIRCLE

CIRCLE מידע על מחיר

CIRCLE מסמך לבן

CIRCLE אתר רשמי

CIRCLE טוקניומיקה

CIRCLE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ultraround Money סֵמֶל

Ultraround Money מחיר (CIRCLE)

לא רשום

1 CIRCLE ל USDמחיר חי:

$1.5
$1.5$1.5
-10.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ultraround Money (CIRCLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:21:27 (UTC+8)

Ultraround Money (CIRCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24 שעות נמוך
$ 1.68
$ 1.68$ 1.68
גבוה 24 שעות

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

$ 35.32
$ 35.32$ 35.32

$ 0.407855
$ 0.407855$ 0.407855

-0.43%

-8.73%

+5.57%

+5.57%

Ultraround Money (CIRCLE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.5. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.5 לבין שיא של $ 1.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.407855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRCLE השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ultraround Money (CIRCLE) מידע שוק

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

840.04K
840.04K 840.04K

840,035.1115568008
840,035.1115568008 840,035.1115568008

שווי השוק הנוכחי של Ultraround Money הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRCLE הוא 840.04K, עם היצע כולל של 840035.1115568008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.

Ultraround Money (CIRCLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ultraround Moneyל USDהיה $ -0.143923515054763.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUltraround Money ל USDהיה . $ +0.1776913500.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUltraround Money ל USDהיה $ +0.5591478000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ultraround Moneyל USDהיה $ -0.027822306784635.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.143923515054763-8.73%
30 ימים$ +0.1776913500+11.85%
60 ימים$ +0.5591478000+37.28%
90 ימים$ -0.027822306784635-1.82%

מה זהUltraround Money (CIRCLE)

Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ultraround Money (CIRCLE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ultraround Moneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ultraround Money (CIRCLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ultraround Money (CIRCLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ultraround Money.

בדוק את Ultraround Money תחזית המחיר עכשיו‏!

CIRCLE למטבעות מקומיים

Ultraround Money (CIRCLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ultraround Money (CIRCLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIRCLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ultraround Money (CIRCLE)

כמה שווה Ultraround Money (CIRCLE) היום?
החי CIRCLEהמחיר ב USD הוא 1.5 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIRCLE ל USD?
המחיר הנוכחי של CIRCLE ל USD הוא $ 1.5. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ultraround Money?
שווי השוק של CIRCLE הוא $ 1.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIRCLE?
ההיצע במחזור של CIRCLE הוא 840.04K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIRCLE?
‏‏CIRCLE השיג מחיר שיא (ATH) של 35.32 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIRCLE?
CIRCLE ‏‏רשם מחירATL של 0.407855 USD.
מהו נפח המסחר של CIRCLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIRCLE הוא -- USD.
האם CIRCLE יעלה השנה?
CIRCLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIRCLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:21:27 (UTC+8)

Ultraround Money (CIRCLE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.