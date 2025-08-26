Ultraround Money (CIRCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.5 גבוה 24 שעות $ 1.68 שיא כל הזמנים $ 35.32 המחיר הנמוך ביותר $ 0.407855 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -8.73% שינוי מחיר (7D) +5.57%

Ultraround Money (CIRCLE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.5. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.5 לבין שיא של $ 1.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.407855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRCLE השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ultraround Money (CIRCLE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.26M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.26M אספקת מחזור 840.04K אספקה כוללת 840,035.1115568008

שווי השוק הנוכחי של Ultraround Money הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRCLE הוא 840.04K, עם היצע כולל של 840035.1115568008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.