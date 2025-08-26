עוד על UFR

Ultimate Frog Racing מחיר (UFR)

1 UFR ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Ultimate Frog Racing (UFR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:30:48 (UTC+8)

Ultimate Frog Racing (UFR) מידע על מחיר (USD)

Ultimate Frog Racing (UFR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00367674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Ultimate Frog Racing הוא $ 59.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFR הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999932224.889149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.77K.

מה זהUltimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ultimate Frog Racingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ultimate Frog Racing (UFR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ultimate Frog Racing (UFR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ultimate Frog Racing.

בדוק את Ultimate Frog Racing תחזית המחיר עכשיו‏!

UFR למטבעות מקומיים

Ultimate Frog Racing (UFR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ultimate Frog Racing (UFR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UFR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ultimate Frog Racing (UFR)

כמה שווה Ultimate Frog Racing (UFR) היום?
החי UFRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UFR ל USD?
המחיר הנוכחי של UFR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ultimate Frog Racing?
שווי השוק של UFR הוא $ 59.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UFR?
ההיצע במחזור של UFR הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UFR?
‏‏UFR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00367674 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UFR?
UFR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UFR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UFR הוא -- USD.
האם UFR יעלה השנה?
UFR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UFR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:30:48 (UTC+8)

