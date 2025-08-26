Ultimate Frog Racing (UFR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00367674$ 0.00367674 $ 0.00367674 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.00% שינוי מחיר (7D) +4.00%

Ultimate Frog Racing (UFR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00367674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ultimate Frog Racing (UFR) מידע שוק

שווי שוק $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,932,224.889149 999,932,224.889149 999,932,224.889149

שווי השוק הנוכחי של Ultimate Frog Racing הוא $ 59.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFR הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999932224.889149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.77K.