Ulord (UT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.185961$ 0.185961 $ 0.185961 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -33.35% שינוי מחיר (7D) -33.35%

Ulord (UT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.185961, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ulord (UT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.99K$ 39.99K $ 39.99K אספקת מחזור 149.45M 149.45M 149.45M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ulord הוא $ 5.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UT הוא 149.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.99K.