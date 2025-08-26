עוד על UGLYDOG

UGLYDOG מידע על מחיר

UGLYDOG מסמך לבן

UGLYDOG אתר רשמי

UGLYDOG טוקניומיקה

UGLYDOG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ugly Dog סֵמֶל

Ugly Dog מחיר (UGLYDOG)

לא רשום

1 UGLYDOG ל USDמחיר חי:

$0.00018342
$0.00018342$0.00018342
+0.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ugly Dog (UGLYDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:51:43 (UTC+8)

Ugly Dog (UGLYDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00370586
$ 0.00370586$ 0.00370586

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+0.71%

-4.93%

-4.93%

Ugly Dog (UGLYDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UGLYDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UGLYDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00370586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UGLYDOG השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ugly Dog (UGLYDOG) מידע שוק

$ 181.20K
$ 181.20K$ 181.20K

--
----

$ 181.20K
$ 181.20K$ 181.20K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,692.557833
999,923,692.557833 999,923,692.557833

שווי השוק הנוכחי של Ugly Dog הוא $ 181.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UGLYDOG הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923692.557833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.20K.

Ugly Dog (UGLYDOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ugly Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUgly Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUgly Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ugly Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.71%
30 ימים$ 0-19.99%
60 ימים$ 0-12.52%
90 ימים$ 0--

מה זהUgly Dog (UGLYDOG)

Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ugly Dog (UGLYDOG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ugly Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ugly Dog (UGLYDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ugly Dog (UGLYDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ugly Dog.

בדוק את Ugly Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

UGLYDOG למטבעות מקומיים

Ugly Dog (UGLYDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ugly Dog (UGLYDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UGLYDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ugly Dog (UGLYDOG)

כמה שווה Ugly Dog (UGLYDOG) היום?
החי UGLYDOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UGLYDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של UGLYDOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ugly Dog?
שווי השוק של UGLYDOG הוא $ 181.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UGLYDOG?
ההיצע במחזור של UGLYDOG הוא 999.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UGLYDOG?
‏‏UGLYDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00370586 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UGLYDOG?
UGLYDOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UGLYDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UGLYDOG הוא -- USD.
האם UGLYDOG יעלה השנה?
UGLYDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UGLYDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:51:43 (UTC+8)

Ugly Dog (UGLYDOG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.