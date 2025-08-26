Ugly Dog (UGLYDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00370586 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) +0.71% שינוי מחיר (7D) -4.93%

Ugly Dog (UGLYDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UGLYDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UGLYDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00370586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UGLYDOG השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ugly Dog (UGLYDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 181.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 181.20K אספקת מחזור 999.92M אספקה כוללת 999,923,692.557833

שווי השוק הנוכחי של Ugly Dog הוא $ 181.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UGLYDOG הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923692.557833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.20K.