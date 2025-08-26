UFC Fan Token (UFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.132102
גבוה 24 שעות $ 0.147533
שיא כל הזמנים $ 7.61
המחיר הנמוך ביותר $ 0.123672
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02%
שינוי מחיר (1D) -9.73%
שינוי מחיר (7D) -20.45%

UFC Fan Token (UFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.133094. במהלך 24 השעות האחרונות, UFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132102 לבין שיא של $ 0.147533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.123672.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UFC Fan Token (UFC) מידע שוק

שווי שוק $ 322.28K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M
אספקת מחזור 2.42M
אספקה כוללת 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UFC Fan Token הוא $ 322.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFC הוא 2.42M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.