UFC Fan Token (UFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.133094. במהלך 24 השעות האחרונות, UFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132102 לבין שיא של $ 0.147533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.123672.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של UFC Fan Token הוא $ 322.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFC הוא 2.42M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.
במהלך היום, השינוי במחיר של UFC Fan Tokenל USDהיה $ -0.0143571814743197.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUFC Fan Token ל USDהיה . $ -0.0509713286.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUFC Fan Token ל USDהיה $ -0.0873143089.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UFC Fan Tokenל USDהיה $ -0.3614411739610014.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0143571814743197
|-9.73%
|30 ימים
|$ -0.0509713286
|-38.29%
|60 ימים
|$ -0.0873143089
|-65.60%
|90 ימים
|$ -0.3614411739610014
|-73.08%
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.