UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 103.23 $ 103.23 $ 103.23 24 שעות נמוך $ 103.27 $ 103.27 $ 103.27 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 103.23$ 103.23 $ 103.23 גבוה 24 שעות $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 שיא כל הזמנים $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 המחיר הנמוך ביותר $ 100.25$ 100.25 $ 100.25 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) המחיר בזמן אמת של הוא $103.27. במהלך 24 השעות האחרונות, UMINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 103.23 לבין שיא של $ 103.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UMINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 100.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UMINT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K אספקת מחזור 100.00 100.00 100.00 אספקה כוללת 100.0 100.0 100.0

שווי השוק הנוכחי של UBS USD Money Market Investment Fund Token הוא $ 10.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UMINT הוא 100.00, עם היצע כולל של 100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.33K.