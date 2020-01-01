UA1 (UA1) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי UA1 (UA1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
UA1 (UA1) מידע

What is UA1?

UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms.

Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

אתר רשמי:
https://www.ua1.ai
מסמך לבן:
https://docs.ua1.ai

UA1 (UA1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור UA1 (UA1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 22.41K
$ 22.41K$ 22.41K
ההיצע הכולל:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
אספקה במחזור:
$ 61.30M
$ 61.30M$ 61.30M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 36.56K
$ 36.56K$ 36.56K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00740758
$ 0.00740758$ 0.00740758
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00036559
$ 0.00036559$ 0.00036559

UA1 (UA1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של UA1 (UA1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של UA1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות UA1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את UA1טוקניומיקה, חקרו אתUA1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

UA1 חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן UA1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UA1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.